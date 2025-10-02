意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【愛知県の方言】「いざらかす」の意味は？「いざらかす」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、ある動作を表す言葉です。いったい、「いざらかす」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「動かす」でした！「いざらかす」は、愛知県の方言で「（物を）動かす、移動さ