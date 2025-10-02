【モデルプレス＝2025/10/02】元乃木坂46の堀未央奈が1日、自身のInstagramを更新。ドレス姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。【写真】堀未央奈、美脚際立つ純白ドレス姿◆堀未央奈、ミニ丈ドレスで美脚を披露堀は「Coming Soon」とつづり、ポラロイド風の写真を公開。白いベアトップドレスを着用し、木製の棚の上に横たわるポーズで、スラリとした美しい脚を披露している。◆堀未央奈、ドレス姿に絶賛の声この投稿に、ファ