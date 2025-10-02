NHKの新しいインターネットサービス「NHK ONE」が、10月1日よりスタートした。 放送法では、電波を使ってテレビ・ラジオ番組を届ける“放送”がNHKの必須業務とされてきたが、先般の法改正により、新たに「放送番組の同時配信」「放送番組の見逃し(聴き逃し)配信」「番組関連情報の配信」という3つのネットサービスも任意業務から必須業務へ格上げされた。 これまでは受信契約の締結有無に関係な