インドネシアで学校の建物が倒壊しおよそ100人が死傷した事故では、発生後72時間が迫るなか、懸命の救助活動が続いています。インドネシアの東ジャワ州で先月29日、イスラム寄宿学校が倒壊し、設置された礼拝堂=モスクにいた生徒ら60人以上が、現在もがれきの下敷きになっているとみられています。生存率が急激に下がるとされる発生後72時間が迫るなか、懸命の救助活動が続いています。ロイター通信によりますと、1日に新たに救出