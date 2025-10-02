2日、渋谷区の長谷部健区長が会見で混乱を防止するための「今年のハロウィーン対策」を説明した。【映像】「ハチ公像の仮囲い」とは？今年の渋谷区のハロウィーンの対策のキーワードは「禁止だよ！ 迷惑ハロウィーン」。渋谷駅の周辺の安全対策については10月31日（金）夜9時から翌日の朝5時まで、警備員約125名を配置し、ハチ公広場など10カ所程度で監視体制を強化する。警察や関係機関と協力し、状況に応じて柔軟に対応す