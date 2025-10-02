投開票があさってに迫る自民党総裁選は、小泉氏と高市氏、そして林氏の三つ巴の展開で、この3人のうち2人による決選投票がほぼ確実な情勢となっています。国会記者会館から中継です。事実上、郵送による党員投票はきのう締め切られていて、上位3人の陣営は国会議員票の積み上げにしのぎを削っています。小泉氏はきょう午前、訪問先のフィリピンでASEAN各国の農業大臣らと会談しました。総裁選中の外遊は異例ですが、公務を優先し、