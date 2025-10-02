記者会見する警察庁の楠芳伸長官＝2日午前、警察庁佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）の元職員がDNA型鑑定で不正を繰り返していた問題で、警察庁は2日、県警に対して首席監察官らによる特別監察を8日から実施すると明らかにした。警察庁付属機関の「科学警察研究所」のDNA型鑑定の専門家も派遣して不正の原因究明を進め、再発防止策を講じるとしている。警察庁の楠芳伸長官は2日の定例記者会見で「DNA型鑑定に対する国民の信頼