アメリカで連邦政府の予算が失効し、7年ぶりに政府機関の一部が閉鎖されました。観光施設の休業が相次ぐなど影響が出始めています。アメリカバンス副大統領「政府閉鎖が数週間も長引くのなら、生活に必要な基本的サービスを確実に受けられるよう、できる限りのことをする」アメリカでは1日未明、医療保険制度をめぐる与野党対立の影響で連邦政府の予算が失効し、政府機関の一部閉鎖が始まりました。その影響は観光地などで出始め