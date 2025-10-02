歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。出産後、夫から双子の出産を祝福する花束がサプライズで贈られたことを報告しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】夫からサプライズ「お花プレゼントしてくれてびっくりしました」産後の体重変化にも驚き「5キロ以上ある双子を産み」「3キロしか減ってない」中川さんは、「わあい！夫から双子を無事出産したお礼に！とお花プレゼントしてくれてびっくりしました