ロッテの“飲むアイス”クーリッシュから、冬季限定品質の「クーリッシュ “濃い”バニラ」「クーリッシュ “濃い”ベルギーチョコレート」が10月下旬より順次登場♡ 冬向けに微細氷を小さく仕立て、マイルドな冷涼感とよりなめらかな食感に。バニラは乳脂肪分1.0％配合で濃厚な味わいを実現し、雪の結晶やハート・星のレアデザインで冬気分を楽しめます♪ 価格は各194円（税込）、全国