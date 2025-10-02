◇MLB ドジャースーレッズ（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）山本由伸投手が13人連続アウトから満塁のピンチを背負いました。初回に味方のエラーも絡み2点を先制された山本投手ですが、そこから2回から5回まで三者凡退と13人連続アウトを奪います。その間にドジャースは3回にムーキー・ベッツ選手が、4回にキケ・ヘルナンデス選手とミゲル・ロハス選手のタイムリーで逆転に成功。しかし6回、先頭から2者連続ヒットを許すと、続