岐阜県高山市で、飛騨地方の貴重な甘味として親しまれる木の実「ナツメ」の収穫が進んでいます。ナツメは、飛騨地方で古くから食べられてきた栄養価の高い木の実で、生で食べるとシャリっとした食感と、青リンゴのような風味を楽しめます。9月末から収穫が始まった高山市国府町の野村農園によると、暑さの影響で害虫に悩まされ、収穫量は例年の半分ほどと見込んでいますが、残った実は大きく、甘さも十分だということです。