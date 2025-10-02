G−DRAGONのシグネチャーフラワー「818 BLOOM」が、1次予約販売に続き、2次も完売した。予約販売開始わずか19分で完売を記録したという。先月21日の世界平和の日に合わせて全世界に披露した1次予約販売は、3時間で完売し、大きな注目を集めていた。2次販売では、サイトオープンと同時に接続者が集中した。韓国メディアのイルガンスポーツは2日「今回のプロジェクトを総括したエムトリーアイアンドシーの関係者は『1次完売以後、海