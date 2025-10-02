2日未明、秋田市川尻の十字路で、男性がトラックにはねられて死亡しました。進藤拓実記者「こちらの道路を走っていた車が交差点に差し掛かったところ、 真ん中にうずくまった男性がいたということです」事故があったのは、秋田市川尻にある市道の十字路です。秋田中央警察署の調べによりますと、2日午前3時ごろ、市道を川尻方面から秋田駅方面に走っていたトラックが道路にいた男性をはねました。近くで工事をしていた人から通報を