株式会社ハムスターは10月2日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに「アーケードアーカイブス ジービー」を、さらにNintendo Switch 2、PlayStation 5、Xbox Series X|S向けに「アーケードアーカイブス2 ジービー」を配信開始しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「ジービー」は1978年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたアーケードゲーム。ブロック崩しにピンボー