「これはオートフォーカスを奪う鼻」【写真】右端をよく見てください！こんなポストをされたのはイヌカワ（@inukawatama）さん。一面に広がる青いネモフィラのお花畑に、カメラにずいっと映り込んできた犬さんのお鼻が主役になった1枚です。思わず笑顔になってしまう構図が話題を集めています。「鼻に全部もってかれたｗ」「狙ってやってるの天才すぎる」「お花より尊い主役登場」「これぞ真の“鼻フォーカス”」投稿には、驚きの