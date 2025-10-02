故宮博物院と「国家人文歴史」雑誌社が共同開催する「故宮文化財南遷記念展」が9月30日、北京の故宮博物院で開幕した。同展は故宮の神武門展示ホールで行われ、銅器、玉器、陶磁器、時計類、書・画などの貴重な文化財60点（組）と文書・文献100件（組）が展示され、抗日戦争時期に戦火を逃れて南に避難（南遷）した故宮の文化財が、各地を転々とした苦難の道のり、そこに映し出される波乱と起伏に富んだ民族の記憶をさまざまな展示