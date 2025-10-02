初回にT・ヘルナンデスの失策もあって2失点も…【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手は1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に先発登板。初回にテオスカー・ヘルナンデス外野手の痛恨失策を機に2失点したが、以降は相手打線を抑え込んだ。一方で、珍しい“光景”に困惑するファンも出ている。山本は1死から死球で走者を出し、3番ラックスを二ゴロ