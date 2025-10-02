「踊ることで、自分の魂が満たされる」女優、タンゴダンサーとしても活躍している杉本彩(57)が最新ショットを公開した。9月26、27日に都内で6年ぶりに開催したタンゴのダンスショーにアルゼンチンタンゴを代表するエンリケ・モラレスとともに出演した杉本。「踊ることで、自分の魂が満たされることを、改めて実感するステージでもありました」とインスタグラムにつづり、和のデザインを取り入れた華やかドレスでモラレスとの