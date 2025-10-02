片や勝点３を逃し、片や勝点１を掴む結果となった。サンフレッチェ広島が９月30日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第２節で、中国王者の上海海港とホームで対戦。１−１で引き分け、連勝発進を逃した。立ち上がりから押し込んだ広島は、19分にCKから荒木隼人が先制点をゲット。しかし追加点を奪えずにいると、83分にロングパスからガブリエルジーニョに押し込まれ、同点弾を浴びた。その後、90