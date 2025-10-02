麻薬取締法違反の疑いで逮捕・起訴されたヒップホップグループ「NITRO MICROPHONE UNDERGROUND」（ニトロ・マイクロフォン・アンダーグラウンド）のメンバー、BIGZAMこと新谷広幸氏が2日までにインスタグラムを新設し、ファンや関係者に謝罪した。BIGZAMは「2025年1月21日麻薬取締法違反により逮捕され、3月に行われた裁判から半年が経ちました。判決は懲役1年6ヶ月、執行猶予3年でした」と報告。「世間をお騒がせし、沢山のファ