ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』第3話が9月30日に配信された。『ラブキャッチャージャパン2』場面カット○うらら・ためくにペアが特別なデート権を獲得第3話では、カップルチャレンジとして「ビーチバトル」を実施。予選では男女がペアを組み、5組による二人三脚ビーチフラッグが行われた。熾烈な争いを勝ち抜き、決勝戦へと進んだのは、あやな・かいりペア、そしてうらら・ためくにペアの2組