岐阜県揖斐川町の山の中で30代の女性の遺体が見つかった事件で、岐阜県警は、別の女性に対する事件で起訴された内縁の夫婦を、先ほど死体遺棄の疑いで逮捕しました。 【写真を見る】【速報】去年12月から行方不明…30代女性の遺体を遺棄した疑い 岐阜の“夫婦”を逮捕 男は女性が働いていた店に客として出入りか 警察マークする中で“第2の事件”も 逮捕されたのは、岐阜市の立花浩二被告（55）と、内縁の妻の神原美希被告