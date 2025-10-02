日本漢字能力検定協会は､東映が手掛けるスーパー戦隊シリーズとコラボレーションした「スーパー戦隊 漢字検定」を漢検ホームページ等にて公開する｡2025年で共に50周年を迎える当協会とスーパー戦隊シリーズによる特別企画として、どなたでも無料でオリジナルの漢字問題に挑戦できる。 当協会は今年で50周年を迎え、漢検はこれまでに最年少3歳から最高齢103歳まで、累計5500万人以上の方が受検し、生涯にわたる学びの機会を創