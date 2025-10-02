台風２１号発生 気象庁は「２日（木）午前９時にフィリピンの東で台風第２１号発生した」と、発表しました。 と、１０月１２日（日）までのは、画像で掲載しています。 気象庁の進路予想 ２日（木）９時、フィリピンの東の北緯１４度３５分、東経１２７度３５分において、熱帯低気圧が台風第２１号になりました。 台風は１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最