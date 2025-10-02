プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が2025年10月1日に公式YouTubeチャンネルを更新し、今シーズン限りで退任するDeNA三浦大輔監督（51）の後任を予想した。次期監督は「中をしっかりと知ってる人でないと無理」三浦監督は20年に2軍監督を務め、オフにアレックス・ラミレス監督（50）の退任に伴い、1軍監督に就任。就任1年目はリーグ最下位に終わったものの、2年目以降はAクラスの常連となり、4年目の昨シー