【新興国通貨】ドルオフショア人民元は７．１２台推移、中国市場は休場＝中国人民元 ドルオフショア人民元（USDCNH）は７．１２台推移、中国市場休場で落ち着いた動き。中国市場は国慶節で休場。 CNYJPYは２０円６３銭前後、昨日海外市場は円高を反映して20.573を一時付けた。 CNYJPY20.638USDCNH 7.1268