【新興国通貨】USDMXNは18.37前後、昨日はペソ高の調整目立つ＝メキシコペソ ドルペソは昨日海外市場で18.241から18.422まで反発。先週の18.564から昨日ロンドン市場での18.422までのドル安ペソ高が進んでいたが、いったん調整が入った形。今朝は18.37前後と高値から少し調整。 対円では円高の勢いが強い。先週後半の8円15銭台から今朝7円99銭台を付けている。 USDMXN18.379MXNJPY8.000