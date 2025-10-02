群馬県前橋市の小川晶市長が、既婚者の男性職員と複数回、ホテルを利用していた問題で、小川市長は2日、市議会議員への2度目の説明を行っています。2日、前橋市の小川晶市長は、既婚者の男性職員と複数回、ホテルを利用していた問題をめぐり、市議会の議員に対し、2度目となる説明会を午前10時から行っていて、現在も続いています。小川市長は、先月26日市議会の議員に対し説明を行い「猛省している」などと話す一方で、市長続投の