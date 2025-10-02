◇MLB ドジャースーレッズ（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）ドジャースは4回に逆転に成功しました。1点を追いかける4回、ドジャースは先頭のマックス・マンシー選手にポストシーズン初ヒットが飛び出すと、1アウト1塁でキケ・ヘルナンデス選手がセンター方向へのツーベースヒットを放ちます。マンシー選手が1塁から本塁へ激走し、同点に追いつくと、続くミゲル・ロハス選手もタイムリーを放ち、一気に逆転に成功します。その