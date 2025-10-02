今季限りで引退するロッテ・美馬学投手の妻で、女優の美馬アンナが２日、インスタグラムのストーリーズを更新。引退試合で対戦した楽天・浅村栄斗内野手に感謝の思いをつづった。アンナは浅村の妻でフリーアナウンサー・淡輪ゆきのメッセージに返信する形で、「現役ラストピッチングの相手バッターは浅村選手これを承諾してくださったことがどれだけ凄いことか。この感謝の気持ちも含めて改めて綴らせてください。本当にあり