9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が、“旅”について喋るラジオ番組『ちょうたび supported by tabiwaトラベル』（FM大阪）の番組初の公開収録が、20 26年1月31日に開催されることが決定した。【写真】カッコイイ！ゲーム機の上でキメるリョウガ＆ユーキ記念すべき初回のタイトルは『FM OSAKA 55th Anniversary ちょうたび supported by tabiwaトラベル』で、大阪・松下IMPホールにて開催される。西日本出