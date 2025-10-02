警察車両の赤色灯仙台北署は2日までに、知人女性に好意を寄せる内容のメールを送ったとして、ストーカー規制法違反の疑いで、宮城学院女子大（仙台市）の教授で同市青葉区、佐藤陽容疑者（48）を逮捕した。逮捕は1日付。佐藤容疑者は4月、ストーカー行為をしないよう署から禁止命令を受けていた。逮捕容疑は8月の2日と12日、禁止命令に違反して知人の20代女性のスマートフォンに「お話しできればうれしい」とのメールを2回送信