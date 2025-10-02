前橋市の小川晶市長（４２）が既婚の男性職員と複数回ホテルに行ったと週刊誌（電子版）に報じられたことを巡り、小川市長は２日午前、市議会庁舎で全市議３８人に対して経緯の説明を始めた。市政への影響も出ており、市議会は、進退を含めた市長の責任を追及する方針だ。説明は午前１０時に始まり、冒頭を除いて非公開で行われた。市議への説明は９月２６日に続いて２回目で、今回は事前に会派から寄せられた質問に回答し、そ