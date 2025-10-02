ＪＲＡは２日、２０２６年度の騎手免許（新規）と調教師免許（新規）の１次試験の結果を発表した。９人が受験した騎手免許試験は合格の該当者なしで、４年連続４回目の挑戦となったミカエル・ミシェル騎手（３０）＝フランス＝は不合格に終わった。これにより来春にデビューするＪＲＡ騎手はゼロとなった。調教師免許は１４人が合格。同２次試験は１２月２日、３日、４日に行われ、１２月１１日が合格発表予定となっている。