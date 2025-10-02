中津警察署 大分県中津市に住む60代の男性が架空料金請求詐欺の被害にあい、6万円をだまし取られました。 警察によりますと9月27日、男性が自宅のパソコンで動画を視聴していたところ突然、パソコンの画面に、「トロイの木馬型スパイウェアに感染した」という内容の警告とともに、サポートセンターの電話番号として『010』から始まる電話番号が表示されました。 男性がこの電話番号に電話したところ、片言の日