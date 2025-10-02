「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース−レッズ」（１日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、四回の第３打席でキケ、ロハスの連続適時打で試合をひっくり返したドジャース。なおも１死一、二塁の好機で打席に入った大谷。内角のスライダーを捉えると、打球は右翼へ高々と舞い上がった。だが上がりすぎた分、打球はウォーニングゾーンと芝生の境目で失速。本拠地は大歓声か