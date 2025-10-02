「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース−レッズ」（１日、ロサンゼルス）ドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手が四回に右中間を真っ二つに破る適時二塁打を放った。さらにロハスもタイムリーで続き、一気に試合をひっくり返した。１点を追う四回、先頭のマンシーが二塁手のグラブをはじく安打で出塁。続くパヘズは三振に倒れたが、キケが浮いた変化球を完璧に捉えた。打球は右中間を真っ二つ。マンシーが懸命