今年3月末で終了したフジテレビ系「オールナイトフジコ」に出演し、現役女子大生グループ「フジコーズ」所属時に未成年飲酒をしていたとして、半年間の活動を自粛していたタレントの上杉真央（21）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。SNSでの活動を再開すると宣言した。上杉は1日に「この度はご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ございません。今後とも何卒、よろしくお願いいたします」とつづり、声明を公開。「この度は私