「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午前１１時現在で、Ｈｅａｒｔｓｅｅｄが「売り予想数上昇」で１位となっている。 同社は９月３０日、事業パートナーであったノボノルディスク・エーエスより、他家ｉＰＳ細胞由来心筋球に関する治療プログラムでの全世界を対象とする独占的技術提携・ライセンス契約について、解消するとの通知を受けたと発表した。ノボノルディスク側