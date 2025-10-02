弁護士ドットコムが４日ぶりに反発している。１日の取引終了後、同社が提供する契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」について、北海道内の１７の市町村で導入されたと発表しており、サービスの拡大を好感する買いが入った。 クラウドサインは契約の締結から管理、ＡＩレビューをデジタル上で一貫して完結できる。全国の自治体での導入数は３００を超えている。 出所：MINKABU PRESS