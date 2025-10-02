熊谷組が高い。大和証券は１日、同社株のレーティングを「２（アウトパフォーム）」から「１（買い）」に引き上げた。目標株価は１１２５円から１６５０円に見直した。同証券では２６年３月期の連結営業利益を前期比７４．８％増の２５０億円（会社計画２２８億円）と予想。第２四半期からは、完成工事総利益率の本格回復が期待できるとみている。２７年３月期の同利益は３１０億円を見込む。手持ち工事の大半は採算