プロボクシングのWBC世界バンタム級1位の那須川天心（帝拳）が自身のYouTubeチャンネルを更新。11月24日にトヨタアリーナ東京で開催される同級2位・井上拓真（大橋）との自身初の世界戦に向けた意気込みを語った。 ■那須川「願いではない、（世界王者に）なる」 那須川はボクシング転向後8戦目で世界タイトルに挑戦する。これまでの戦績はボクシングで7勝（2KO）、ボクシング転向前までの戦績はMMAも含めて46戦46勝（30