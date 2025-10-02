横浜の冬を彩るイルミネーションイベント「夜にあらわれる光の横浜〈ヨルノヨ2025〉」が、2025年12月4日(木)から30日(火)まで開催されます。6回目となる今回は「花」をテーマに、過去最多となる45の施設が光と音楽で連動するスペクタクルショーを展開。今年「日本新三大夜景都市」に初選出された横浜の夜景を舞台に、大さん橋のプロジェクションマッピングや山下公園のデジタルアートなど、多彩な光の演出が楽しめます。「ヨルノヨ