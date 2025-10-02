テクニスコが急速人気化、８０円高は値幅制限上限となる３５５円まで一気に値を飛ばした。前日の米国株市場ではサンディスク＜SNDK＞が上場来高値を更新するなどＡＩデータセンター周辺株の物色人気が再燃しており、その流れが東京市場にも波及している。同社は超精密加工部品メーカーで、電子デバイスが発する熱を吸収して排熱するヒートシンク製品などを主力としている。世界的なＡＩデー