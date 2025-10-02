[10.1 練習試合 U-17日本代表候補 2-1 びわこ成蹊スポーツ大 J-GREEN堺]「FIFA U-17ワールドカップ カタール2025」(11月)へ向けて準備中のU-17日本代表候補は大阪合宿最終日の1日、練習試合(45分ハーフ)で大学生2チームと対戦した。関西学院大との第1試合に続き、びわこ成蹊スポーツ大との第2試合も2-1で勝利。「課題と成果のある」2試合で合宿を打ち上げた。U-17日本代表の廣山望監督は試合後、「いい締めになるようなゲームだ