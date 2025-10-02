生田絵梨花が自身のInstagramを更新し、俳優・大竹しのぶとの2ショットを披露した。 【写真】大竹しのぶと一緒にナチュラルな笑顔を見せる2ショットを公開した生田絵梨花 ■舞台『リア王』で共演する大竹しのぶと生田絵梨花 10月9日から11月3日までの期間、東京・THEATER MILANO-Zaで上演される舞台『リア王』。『ハムレット』『マクベス』『オセロー』と並ぶシェイクスピア四大悲劇のひとつで、大竹が初の男性役でリア王