技術承継機構＝大幅反発し上場来高値更新。同社は１日の取引終了後、連結子会社を通じて精密切削加工・組み立てを行う山泰製作所（新潟県南魚沼市）と鋳造を手掛ける山泰鋳工所（埼玉県川口市）を取得して子会社化すると発表。収益貢献を期待した買いが入ったようだ。取得価額は非開示。山泰製作所の２４年８月期売上高は１０億８００万円で営業利益は２５００万円。山泰鋳工所の２５年５月期の売上高は１３億６８００万円で、営