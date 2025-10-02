2日前引けの日経平均株価は5日ぶり反発。前日比125.11円（0.28％）高の4万4675.96円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は361、値下がりは1206、変わらずは46と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を188.89円押し上げ。次いで東エレク が148.49円、アドテスト が83.50円、ディスコ が23.57円、第一三共 が19.29円と続いた。 マイ