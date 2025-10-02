2日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数232、値下がり銘柄数314と、値下がりが優勢だった。 個別では光フードサービス、技術承継機構、パワーソリューションズ、日本ナレッジ、ＳＴＧなど6銘柄が年初来高値を更新。夢展望、ＰＲＩＳＭＢｉｏＬａｂ、Ｗａｑｏｏ、リンカーズ、アディッシュは値上がり率上位に買われた。 一方、ＳＡＡＦホールディングス、Ｃｈｏｒｄ